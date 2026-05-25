Джейлен Дюрен, Джамал Мюррэй и Джейлен Джонсон вошли в символические сборные НБА

В первую сборную вошли разыгрывающие «Оклахомы», «Лейкерс» и «Детройта» Шэй Гилджес-Александер, Лука Дончич и Кейд Каннингем, а также центровые «Денвера» и «Сан-Антонио» Никола Йокич и Виктор Вембаньяма.
Для Йокича это пятое попадание в первую команду, для MVP сезона-2025/26 Гилджес-Александера — четвертое подряд.
Дончич и Каннингем не соответствует критериям отбора из-за недостаточного числа матчей, но оба получили исключения от лиги.
Вторую сборную составили защитники Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Джейлен Браун («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд») и форварды Кевин Дюрэнт («Хьюстон») и Кавай Ленард («Клипперс»).
Кевин Дюрэнт в 12-й раз попадает в символические сборные (у него 6 первых сборных и 6 — вторых). Он первый игрок в истории НБА, которому удавалось входить в символические пятерки за 5 разных клубов.
Для Ленарда это 6-е попадание. У него 3 первые и 3 вторые пятерки.
В третьей сборной: разыгрывающие Тайриз Макси («Филадельфия»), Джамал Мюррэй («Денвер»), форвард «Атланты» Джейлен Джонсон, а также центровые «Детройта» и «Оклахомы» Джейлен Дюрен и Чет Холмгрен.
Символические сборные НБА формируются в результате голосования 100 представителей медиа.
Леброн Джеймс из «Лейкерс», Стеф Карри из «Голден Стэйт» и Яннис Адетокумбо из «Милуоки» провели недостаточно матчей и не могли быть выбраны в сборные. Джеймс второй раз за 23-летнюю карьеру не попал в символические пятерки.