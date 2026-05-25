Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Дюрен, Джамал Мюррэй и Джейлен Джонсон вошли в символические сборные НБА

НБА объявила символические пятерки сезона-2025/26.

В первую сборную вошли разыгрывающие «Оклахомы», «Лейкерс» и «Детройта» Шэй Гилджес-Александер, Лука Дончич и Кейд Каннингем, а также центровые «Денвера» и «Сан-Антонио» Никола Йокич и Виктор Вембаньяма.

Для Йокича это пятое попадание в первую команду, для MVP сезона-2025/26 Гилджес-Александера — четвертое подряд.

Дончич и Каннингем не соответствует критериям отбора из-за недостаточного числа матчей, но оба получили исключения от лиги.

Вторую сборную составили защитники Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Джейлен Браун («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд») и форварды Кевин Дюрэнт («Хьюстон») и Кавай Ленард («Клипперс»).

Кевин Дюрэнт в 12-й раз попадает в символические сборные (у него 6 первых сборных и 6 — вторых). Он первый игрок в истории НБА, которому удавалось входить в символические пятерки за 5 разных клубов.

Для Ленарда это 6-е попадание. У него 3 первые и 3 вторые пятерки.

В третьей сборной: разыгрывающие Тайриз Макси («Филадельфия»), Джамал Мюррэй («Денвер»), форвард «Атланты» Джейлен Джонсон, а также центровые «Детройта» и «Оклахомы» Джейлен Дюрен и Чет Холмгрен.

Символические сборные НБА формируются в результате голосования 100 представителей медиа.

Леброн Джеймс из «Лейкерс», Стеф Карри из «Голден Стэйт» и Яннис Адетокумбо из «Милуоки» провели недостаточно матчей и не могли быть выбраны в сборные. Джеймс второй раз за 23-летнюю карьеру не попал в символические пятерки.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше