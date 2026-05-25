Шэй Гилджес-Александер: «Нас просто смяли с первых минут»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высказал свои мысли после поражения в четвертой игре против «Сан-Антонио» (82:103, 2−2).

"Нас просто смяли с первых минут. Думаю, они отлично сыграли роль агрессора. Они наседали на нас — вынуждали потери, действовали жестко.

Двух наших распасовщиков, созидателей не было на площадке сегодня, но ребята хорошо двигаются без мяча, и в этом году мы провели немало матчей без распасовщиков. Так что мы к этому немного привыкли. Но в любом случае, я считаю, это просто эффект снежного кома. Когда вы выходите с нужным настроем, все получается, и нападение идет в своем потоке. А сегодня, мне кажется, мы вышли не с тем настроем", — сказал защитник.

Гилджес-Александер набрал 19 очков и все его попытки с игры, кроме одной, были исполнены с сопротивлением. Он сталкивался с разными защитниками «Сан-Антонио» (их было восемь человек), но основным опекуном был Стефон Касл, который ограничил двукратного MVP показателем 2 из 6 с игры.

Лидер «тандер» допустил 4 потери, а партнеры реализовали 7 из 18 бросков после его передач.