На камеру попал момент удара владельца «Ноттингема» Маринакиса по лицу экс-помощнику премьера Греции на финале Евролиги

24 мая «Олимпиакос» стал победителем Евролиги, обыграв в финале «Реал».
Маринакис присутствовал на матче. Владелец английского клуба был запечатлен на трибунах в разорванной футболке.
Момент начала конфликта попал на камеру. Маринакис обратился к Димитриадису, после чего первым нанес ему удар по лицу. Димитриадис ответил и зацепился рукой за футболку Маринакиса.
«Я проходил мимо и увидел, как он корчит рожи. Я сказал ему: “Не перегибаешь ли ты палку? Ты не понимаешь, к чему все это ведет”. Тогда Димитриадис плюнул в меня. Я ударил его по лицу, а после этого он порвал мне футболку», — приводит Zougla слова Маринакиса.