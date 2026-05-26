Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единственный журналист, который не поставил Вембаньяму в первую пятерку сезона, объяснил свое решение

Журналист SiriusXM NBA Radio Джастин Термейн объяснил свое решение проголосовать против включения Виктора Вембаньямы из «Сперс» в первую символическую пятерку сезона НБА.

Источник: Спортс‘’

Француз получил 99 из 100 голосов за попадание в первую пятерку.

По мнению Термейна, новое правило лиги, позволяющее выбирать без привязки к позиции, является несправедливым по отношению легендарным центровым прошлого.

"Я поставил Вембаньяму третьим при выборе MVP, хотя на самом деле считаю, что он лучше как игрок, чем Гилджес-Александер. Я вообще считаю его лучшим игроком в мире на данный момент, просто Йокич провел лучший регулярный чемпионат на той же позиции.

Я очень люблю этого парня и верю, что у него есть шанс стать лучшим баскетболистом всех времен, а также лучшим защитником всех времен. Мне нравится его отношение, его игра, то, как он справляется с эмоциями, обращается со СМИ и показывает превосходство над соперниками. Я большой поклонник Виктора Вембаньямы", — заявил Термейн.