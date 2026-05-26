Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Источник: Спортс‘’

"Его позиция в клубе в безопасности. За первые два года во главе команды он добился лучшего в истории организации процента побед — свыше 70%.

Концовка сезона получилась тяжелой — «Кливленд» всухую проиграл «Нью-Йорку». Однако в целом наблюдается ежегодный рост результатов: сначала второй раунд в прошлом сезоне и звание тренера года, затем выход в финал конференции в этом.

Кроме того, у него есть поддержка Донована Митчелла и Джеймса Хардена.

Это первый выход «Кавальерс» в финал конференции без команды, построенной вокруг Леброна Джеймса, за последние 34 года, так что клубу предстоит многое проанализировать в ближайшие недели", — отметил Чарания в эфире ESPN.

