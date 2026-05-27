Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джо Маззулла о награде «Тренер года»: «Победы начинаются с игроков, а заканчиваются всеми членами тренерского штаба»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла называл награду «Тренер года» «глупой» в конце нынешней «регулярки». Специалист в итоге победил в этой номинации.

Маззулла еще раз прокомментировал свои ощущения по поводу титула.

"Вклад моих помощников — для меня самое главное.

Долгие ночи, перелеты, планы на матчи, видеокоординаторы, которые режут записи и монтируют подборки, ассистенты, которые формируют игровой план. Столько всего вложено в каждую победу.

Все начинается с игроков, но заканчивается всеми членами нашего штаба. Мне жаль, что их нет рядом со мной. Вечная благодарность этим парням, которые тратят свое время вдали от своих семей, чтобы давать нам шансы на победу каждый раз", — заявил Маззулла.

"Это заслуженное признание и подтверждение уровня Джо и его персонала.

С учетом всей неопределенности начала чемпионата Джо проделал фантастическую работу по организации и прогрессу команды. Полностью отдается соревнованию на высочайшем уровне, помогает игрокам показывать свои лучшие результаты в рамках деятельности коллектива«, — заключил президент “Селтикс” Брэд Стивенс.