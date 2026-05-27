Джо Маззулла о награде «Тренер года»: «Победы начинаются с игроков, а заканчиваются всеми членами тренерского штаба»

Маззулла еще раз прокомментировал свои ощущения по поводу титула.
"Вклад моих помощников — для меня самое главное.
Долгие ночи, перелеты, планы на матчи, видеокоординаторы, которые режут записи и монтируют подборки, ассистенты, которые формируют игровой план. Столько всего вложено в каждую победу.
Все начинается с игроков, но заканчивается всеми членами нашего штаба. Мне жаль, что их нет рядом со мной. Вечная благодарность этим парням, которые тратят свое время вдали от своих семей, чтобы давать нам шансы на победу каждый раз", — заявил Маззулла.
"Это заслуженное признание и подтверждение уровня Джо и его персонала.
С учетом всей неопределенности начала чемпионата Джо проделал фантастическую работу по организации и прогрессу команды. Полностью отдается соревнованию на высочайшем уровне, помогает игрокам показывать свои лучшие результаты в рамках деятельности коллектива«, — заключил президент “Селтикс” Брэд Стивенс.