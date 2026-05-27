Бекки Хэммон: «Две лучшие команды на Западе. Вы знаете, за кого я болею»

Главный тренер «Лас-Вегаса», бывшая баскетболистка женской команды «Сан-Антонио» и ассистент Грегга Поповича, Бекки Хэммон в 2023 году заявила, что «Никс» не возьмут титул со 188-сантиметровым разыгрывающим Джейленом Брансоном в качестве лучшего игрока. Специалистка прокомментировала эти слова.
"Говорю из опыта. Аллен Айверсон взял награду MVP, но проиграл в финале.
Думаю, что две лучшие команды, скорее всего, на Западе. Но я готова к тому, что мне докажут обратное.
Считаю Джейлена Брансона чертовски хорошим игроком. Просто опираюсь на историю НБА в своих словах. Не понимаю, почему все на них зациклились.
Вы знаете, за кого я болею", — заключила Хэммон.