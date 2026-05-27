Джамал Мозли: «Зайон Уильямсон еще толком не приступил к раскрытию своего потенциала. Его IQ прекрасно подходит для розыгрыша»

Существенное внимание планируется уделить развитию форварда Зайона Уильямсона, которого Мозли хочет сделать плеймейкером.
"Он еще толком не приступил к раскрытию своего потенциала. Уверен в этом. Думаю, мы постараемся открыть для него пространство, для атак, работы в разных ролях, потому что он прекрасный баскетболист с высоким IQ, который подходит для розыгрыша. Для раскрытия партнеров, чтения игры и правильных передач.
Дадим ему место, поможем чаще выходить на линию штрафных. Он уже выглядел потрясающе в определенные моменты, мы будем работать над этим и постараемся остаться здоровыми.
«Пеликанс» будут давить мощью. Мы на грани прорыва. Но не будем пропускать нужные шаги. Наработаем необходимые привычки, чтобы выйти на этот уровень.
Независимо от текущего шага в процессе перестройки мы будем выкладываться каждый день, чтобы наши игроки стали лучшими на площадке и вне ее", — заключил Мозли.