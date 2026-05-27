Виктор Вембаньяма пропустил общение с прессой, у центрового «Сперс» 4 из 15 с игры в 5-м матче финала Запада

5-й матч финала Запада завершился в пользу «Тандер» (127:114). Лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 3 блок-шота и 2 перехвата. Центровой собрал всего 6 подборов (1 в нападении), уступив форварду Джулиану Шэмпени (8) по этому показателю, несмотря на 8 минут дополнительного игрового времени. Француз делает 11,4 подбора в среднем в нынешнем плей-офф.

Вембаньяма реализовал 4 из 15 бросков с игры, 0 из 5 из-за дуги и 12 из 12 с линии. Бигмен отправил мяч в кольцо с 4 из 9 попыток из «краски».

После игры 22-летний игрок не вышел на пресс-конференцию.