Мэйсон Пламли и Бисмак Бийомбо жестко сфолили на Джареде Маккейне в концовке проигранного матча «Сперс» против «Тандер»

За оставшиеся 2 минуты оба «больших» грубо сфолили на новобранце «Тандер» Джареде Маккейне.
Маккейн является одним из ключевых игроков серии, на его счету 20 очков (7 из 19 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 3 из 5 с линии) в победной 5-й встрече.
В концовке проигранного матча (114:127) «Сперс» выпустили на площадку бигменов Мэйсона Пламли и Бисмака Бийомбо. Виктор Вембаньяма шепнул что-то последнему, уходя на скамейку.
За оставшиеся 2 минуты оба «больших» грубо сфолили на новобранце «Тандер» Джареде Маккейне.
Маккейн является одним из ключевых игроков серии, на его счету 20 очков (7 из 19 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 3 из 5 с линии) в победной 5-й встрече.