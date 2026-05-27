Шэй Гилджес-Александер: «Если бы на площадке было 4−5 моих клонов, мы проигрывали бы на 20 очков после 1-й четверти»

«Тандер» обыграли «Сперс» в пятом матче серии (127:114).

Источник: Спортс‘’

"Всегда говорю, что на площадке мы команда. Не смогли бы зайти так далеко, у меня не было бы такого индивидуального успеха, в целом уcпеха не было бы без 15 парней в раздевалке. Сегодня мы это доказали.

Если бы на площадке было 4−5 моих клонов, мы бы уступали на 20 очков после первой четверти. Но парни отлично начали игру. Мне нельзя больше никогда повторять такой старт, ребята нас вытащили", — поделился защитник Шэй Гилджес-Александер.

Разыгрывающий начал матч с 3 потерь и 4 промахов, назвав это одним из худших стартов в карьере. «Тандер» взяли первую четверть со счетом 29:27.