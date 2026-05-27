«У “Никс” отличная команда». Дональд Трамп подтвердил намерение посетить матч финала НБА

Об этом он сообщил журналистам во время заседания кабинета, отметив, что получил приглашение от владельца «Никс» Джеймса Долана.
«Думаю, я пойду на один из матчей. Меня пригласили многие люди, в том числе Долан, и, вероятно, я там появлюсь», — сказал Трамп.
Если визит состоится, он станет первым действующим президентом США, посетившим матч финала НБА.
Трамп также отметил, что изначально планировал посетить пятый матч серии «Никс» против «Кливленда», однако эти планы были отменены после того, как команда из Нью-Йорка завершила серию в четырех играх.
«Я собирался пойти в среду, но они очень быстро все закрыли. Отличная команда, они выиграли все свои матчи. У них есть отличные игроки. Приятно это видеть. “Никс” много лет страдали», — добавил президент США.