Гилберт Аренас: «Сперс» должны строить игру через Вембаньяму, иначе команда будет проигрывать"

Гилберт Аренас раскритиковал игру «Сан-Антонио» в пятом матче серии с «Оклахомой», отметив, что у команды четко прослеживается разница между победными и неудачными сценариями в зависимости от того, как используется Виктор Вембаньяма.

Источник: Спортс‘’

"Когда нападение строится через Вемби — вы выигрываете. Когда ваши защитники начинают решать, что пришло их время — вы проигрываете. Почему вообще такой вариант вообще рассматривается?

В начале игры мяч должен идти к Вемби. Он должен касаться мяча. Первые 5−10 розыгрышей — мяч у Вемби. Пик-н-ролл, аллей-уп, пусть он почувствует игру.

Не должно быть так, что идет лишний пас, потом кто-то бросает трехочковый после выхода с заслона. Это не работает, потому что это влияет на его игру на протяжении всего матча", — поделился мнением экс-игрок НБА.