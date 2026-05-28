Дмитрий Узинский: «Когда соперник отыгрывается с 3−1 в серии, психологически легко точно не бывает»

— Насколько тяжело психологически после того, как ваш соперник, уступая 1−3 в серии, сравнял счет?
— После того как серия с 3−1 становится 3−3, психологически легко точно не бывает. Но сейчас уже нет смысла оглядываться назад — в седьмом матче все решают детали и готовность играть под давлением.
— В чем видите преимущества «Зенита» перед УНИКСом накануне решающего матча?
— Для нас важно с первых минут забрать свой ритм и не дать УНИКСу почувствовать эмоции от игры. Если будем действовать спокойно, терпеливо и дисциплинированно, это может стать ключевым моментом, — сказал Узинский в интервью «Матч ТВ».
Решающий матч серии состоится 28 мая в Казани.