Дмитрий Узинский: «Когда соперник отыгрывается с 3−1 в серии, психологически легко точно не бывает»

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский поделился ожиданиями от седьмого, решающего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

Источник: Спортс‘’

— Насколько тяжело психологически после того, как ваш соперник, уступая 1−3 в серии, сравнял счет?

— После того как серия с 3−1 становится 3−3, психологически легко точно не бывает. Но сейчас уже нет смысла оглядываться назад — в седьмом матче все решают детали и готовность играть под давлением.

— В чем видите преимущества «Зенита» перед УНИКСом накануне решающего матча?

— Для нас важно с первых минут забрать свой ритм и не дать УНИКСу почувствовать эмоции от игры. Если будем действовать спокойно, терпеливо и дисциплинированно, это может стать ключевым моментом, — сказал Узинский в интервью «Матч ТВ».

Решающий матч серии состоится 28 мая в Казани.