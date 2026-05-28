НБА планирует использовать искусственный интеллект для принятия решений по поводу выхода мяча за пределы площадки

Комиссионер НБА Адам Сильвер в среду выступил в «Шоу Пэта Макафи» и рассказал, что лига планирует начать использовать искусственный интеллект для принятия решений по поводу выхода мяча за пределы площадки.

Источник: Спортс‘’

"Что касается видеоповторов. Мы довольно скоро перейдем к системе, подобной Hawk-Eye в теннисе, где вся эта категория решений станет автоматической.

Достанется мяч «Лейкерс», «Никс» или «Тандер» — эти решения будут приниматься автоматизированной системой на основе ИИ с камерами, расположенными по периметру площадки. Это исключит все так называемые объективные решения из сферы деятельности рефери. Система будет срабатывать мгновенно, автоматически, игра будет продолжаться", — заявил глава НБА.

Сильвер добавил, что, по его мнению, переход на такую ​​систему позволит судьям «уделять все свое внимание субъективным» решениям, которые камеры и ИИ не могут оценить, особенно при определении того, является ли контакт фолом или нет.