Лонзо Болл: «Я бы не дал Остину Ривзу больше 150 миллионов. Возможно, обменял бы на Пейтона Уотсона»

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз пока не воспользовался опцией продления контракта на следующий сезон за 14,9 миллиона долларов и, как ожидается, в межсезонье будет вести переговоры с клубом о новом соглашении на общую сумму 240 миллионов.

На фоне неопределенности относительно будущего Ривза бывший игрок «Лейкерс» Лонзо Болл выразил сомнения, что 27-летний баскетболист заслуживает максимального контракта на такую ​​сумму.

"Я бы не дал ему столько. В моей команде он стал бы четвертым по важности игроком. У меня бы нашлось для него 150 миллионов долларов. Он не играет в защите. Я бы оставил его, но не за 240 миллионов.

Возможно, я бы обменял его на Пейтона Уотсона. Когда в команде есть Лука, вам не стоит переживать за нападение", — сказал Болл в своем подкасте.

«Им нужно перестать продавать микрофоны всем подряд», — написал в ответ старший брат Ривза Спенсер в соцсети X.