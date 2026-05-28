Лонзо Болл: «Я бы не дал Остину Ривзу больше 150 миллионов. Возможно, обменял бы на Пейтона Уотсона»

На фоне неопределенности относительно будущего Ривза бывший игрок «Лейкерс» Лонзо Болл выразил сомнения, что 27-летний баскетболист заслуживает максимального контракта на такую сумму.
"Я бы не дал ему столько. В моей команде он стал бы четвертым по важности игроком. У меня бы нашлось для него 150 миллионов долларов. Он не играет в защите. Я бы оставил его, но не за 240 миллионов.
Возможно, я бы обменял его на Пейтона Уотсона. Когда в команде есть Лука, вам не стоит переживать за нападение", — сказал Болл в своем подкасте.
«Им нужно перестать продавать микрофоны всем подряд», — написал в ответ старший брат Ривза Спенсер в соцсети X.