Тайриз Халибертон о симуляциях: «В современной НБА этому учат, отрабатывают на тренировках. Еще даже до попадания в лигу»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон прокомментировал заявление комиссионера НБА Адама Сильвера о том, что в наши дни игроков отдельно учат симулировать нарушения.

Источник: Спортс‘’

"Конечно, этому учат. Пожалуй, это не столько обучение от главного тренера, сколько это отдается на откуп специалистам по развитию игроков. Даже до попадания в НБА над этим работают, если это подходит человеку по его природе.

Самые результативные игроки, как правило, те, кто чаще всего зарабатывает право на штрафные броски. Так что определенно да, люди работают над этим аспектом. Даже в двусторонних матчах они прорабатывают то, как зарабатывать фолы, и тому подобное. Мне кажется, это часть игры«, — считает лидер “Пэйсерс”.