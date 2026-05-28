Тим Леглер о 5-й игре финала Запада: «Нужно справляться с нервами, когда начинаются такие матчи, дело не в свистках»

«Нужно справляться с нервами, когда начинаются такие матчи и есть возможность внести свой вклад. “Оклахома” лучше справилась с этим. Некоторые броски Хартенштайна, ему приходилось целиться в верхнюю часть щита, чтобы попасть через Вембаньяму. Чудовищно сложные попытки.
Карузо снова яркое выступление в нападении. Нельзя рассчитывать на подобное, он и так делает столько всего для команды. У него уже были два выдающихся матча в этой серии, они не были бы сейчас впереди без Карузо.
Джаред Маккейн стабильно источает уверенность в себе. Всегда готов к следующей возможности. Ему плевать, что он только что смазал 3−4 броска подряд. Он будет продолжать бросать. Мне очень нравится его психологический настрой. Будут матчи, когда эти 7 из 19 превратятся в 12 из 19. И он наберет 30. Такое точно случится.
«Тандер» использовали свои шансы. Можно выкладываться, бороться, двигать мяч. Но при этом обязательно превращать все это в набранные очки.
Для меня дело было не в свистках судей. Многие делают упор на этом. Но они просто терпеть не могу «Оклахому».
Дело было не в этом, просто больше парней в «Тандер» сделали шаг вперед и взяли на себя ответственность", — заключил эксперт ESPN Тим Леглер.