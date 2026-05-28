Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»

"Поздравляю УНИКС с победой в матче и серии. Счет сегодня говорит сам за себя. Не считаю, что игра была хорошей, но хозяева выступили лучше нас и выиграли. Мы хорошо защищались, пропустив всего 64 очка, но в нападении действовали плохо, атакуя с низким процентом реализации двухочковых (28%), трехочковых (36%) и штрафных (53%). Кроме того, допустили 17 потерь. При таких цифрах невозможно рассчитывать на победу над такой сильной командой, как УНИКС. С большим уважением отношусь к сопернику. Сейчас нам предстоит проанализировать, что произошло.
Серия получилась тяжелой. Если сравнить первый и последний матч, то они были кардинально противоположными по результативности. Стартовая встреча завершилась 90:90, сегодня — 64:55. Непросто играть каждые два-три дня. Баскетболисты не успевают восстанавливаться. Некоторые не были готовы на 100 процентов. К тому же, мы потеряли из-за травмы Джонни Джузэнга, который ранее сильно нам помог.
Теперь начнем готовиться к серии за 3-е место против «Локомотива-Кубань», а УНИКСу я желаю всего наилучшего в финале с ЦСКА", — подытожил черногорский специалист.
Первый матч серии с «Локо» пройдеит 1 июня.