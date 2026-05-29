НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков

Комиссионер НБА Адам Сильвер получит расширенные полномочия для наказания команд за нарушения, связанные с «танкингом».

Источник: Спортс‘’

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Совет управляющих НБА предоставил Сильверу дополнительные дисциплинарные полномочия, позволяющие применять широкий спектр санкций. Среди возможных мер — штрафы до 10 миллионов долларов, лишение драфт-пиков, принудительный отказ от выборов на драфте, изменение порядка пиков, а также корректировка шансов в драфт-лотерее.

Эти изменения стали результатом нескольких месяцев встреч и обсуждений между лигой, владельцами клубов и представителями команд.

Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом».