Илона Корстин: «УНИКС навязал “Зениту” свой ритм и контролировал игру»

«Сегодняшний матч получился очень вязким и малорезультативным, но именно в таком баскетболе УНИКС чувствовал себя уверенно. Казанцы еще раз доказали, что не случайно были лучшей обороняющейся командой сезона. Сегодня они навязали “Зениту” свой ритм и практически на протяжении всего матча держали игру под контролем через защиту.
«Зенит» не сдавался. Это очень сильная, опытная команда, и сама серия показала, насколько высока конкуренция в нашем плей‑офф. Но сегодня в решающем матче петербуржцам не хватило стабильности в атаке: дальние попадания не стали тем фактором, который мог переломить матч.
Сыграл свою роль и фактор площадки. УНИКС получил это преимущество по итогам регулярного сезона, заслужил право провести седьмой матч дома — и сегодня заполненный «Баскет‑холл» действительно помог команде. В таких матчах поддержка трибун дает дополнительную энергию.
Поздравляю УНИКС с выходом в финал, теперь их ждет противостояние с действующим чемпионом — ЦСКА. Это отличная вывеска, уверена, нас ожидает интересная серия«, — заявила Корстин в интервью “Матч ТВ”.