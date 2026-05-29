Митчелл Робинсон сломал мизинец

Как информирует The Athletic, Митчелл Робинсон повредил мизинец правой руки, сроки его возвращения на паркет не уточняются.
Робинсон страдал от травм всю карьеру — лишь один раз ему удалось отыграть больше 70 матчей за сезон. Он перенес операции на сломанной правой руке, сломанной правой ноге и сломанном большом пальце правой руки, а также неоднократные процедуры по поводу стрессового перелома левого голеностопа. В этом сезоне он отыграл 60 матчей (второй результат в карьере), набирая 5,7 очка, 8,8 подбора и 1,2 блока за 19,6 минуты.
Робинсон — главный специалист в лиге по подборам в нападении (20,1%). Он собирал 4,2 отскока (4-й в НБА) на чужом щите.
«Нью-Йорк» обеспечил себе выход в финал НБА, который стартует 4 июня. Им придется играть либо против «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, либо против «Оклахомы» Чета Холмгрена и Айзейи Хартенштайна.