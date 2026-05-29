Седьмая игра «Тандер» и «Сперс» станет 5-м решающим матчем за текущий плей-офф — повторение рекорда НБА

Решающая игра этой серии станет пятым 7-м матчем за текущий плей-офф, что является повторением рекорда НБА (1994, 2014, 2016).
«Сперс» и «Тандер» определят второго участника финала 31 мая (3.30 по московскому времени).
«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» (118:91) и сравнял счет в серии (3−3).
Решающая игра этой серии станет пятым 7-м матчем за текущий плей-офф, что является повторением рекорда НБА (1994, 2014, 2016).
«Сперс» и «Тандер» определят второго участника финала 31 мая (3.30 по московскому времени).