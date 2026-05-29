Виктор Вембаньяма дернул Лугенца Дорта за волосы

В одном из моментов шестого матча против «Оклахомы» звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сцепился с форвардом «Тандер» Лугенцом Дортом, возвращаясь в защиту.
Вембаньяма обогнал соперника, дернув того за волосы. Арбитры оставили этот эпизод без внимания.
Игра закончилась победой «Сперс» — 118:91 (3−3). На счету Вембаньямы 28 очков и 10 подборов, в активе Дорта 5 очков.