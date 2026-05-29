Стефон Касл: «Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства»

«Мы очень хотели победить. Все зависело от нас. И мы верим, что как команда мы сильнее “Оклахомы”. Конечно, не могли подвести наших поклонников на домашней арене, это тоже. Так что… Нам хотелось продолжить серию, вернуться в Оклахома-Сити на седьмой матч.
Теперь все решится в одной игре. Побеждаешь или все заканчивается. В ближайшие 48 часов нет ничего более важного. Мы должны восстановиться, посмотреть видео. Подготовить себя физически и ментально к этим 48 минутам.
Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства", — рассказал Касл.