Стефон Касл: «Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства»

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Стефон Касл подвел итоги шестого матча серии с «Оклахомой» (118:91, 3−3).

Источник: Спортс‘’

«Мы очень хотели победить. Все зависело от нас. И мы верим, что как команда мы сильнее “Оклахомы”. Конечно, не могли подвести наших поклонников на домашней арене, это тоже. Так что… Нам хотелось продолжить серию, вернуться в Оклахома-Сити на седьмой матч.

Теперь все решится в одной игре. Побеждаешь или все заканчивается. В ближайшие 48 часов нет ничего более важного. Мы должны восстановиться, посмотреть видео. Подготовить себя физически и ментально к этим 48 минутам.

Нас отделяют 48 минут от финала НБА. Мы все мечтали об этом с детства", — рассказал Касл.