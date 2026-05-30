Коби Олтмен: «Донован Митчелл наш с потрохами. Верим, что можем взять с ним титул, и будем вкладываться в это»

«Кавальерс» дошли до финала Востока НБА, но потерпели поражение от «Никс» (0−4).
"Я бы сказал, что Донован наш с потрохами. Когда ты постоянно показываешь уровень символической сборной, являешься превосходным лидером, демонстрируешь невероятную рабочую этику, которая позволяет развивать культуру, атмосферу нашей организации, остается только полностью принять это сотрудничество.
Нам повезло иметь суперзвезду в Кливленде, которой здесь все нравится. Пусть есть какие-то слабости, их можно найти у каждого. Любого игрока, кого бы я ни привел сюда, разберут на части, мы видели слишком многое.
Можем ли мы взять титул с ним в качестве лучшего игрока? Да, и мы продолжим в это вкладываться", — заявил Олтмен.