Джейлен Уильямс пропустит решающий матч против «Сан-Антонио»

Уильямс усугубил травму задней поверхности бедра во второй игре серии. Он пропустил третью, четвертую и пятую встречи, а в шестом матче вышел со скамейки и провел всего 10 минут в проигранном «Тандер» матче (91:118).
«Он, очевидно, не в идеальной форме, — заявил главный тренер “Тандер” Марк Дэйгнолт. — Он сам не знал, чего ожидать. Я тоже не знал. Поэтому мы просто выпустили его на площадку в ограниченной роли, чтобы посмотреть, что он может дать команде. Он игрок уровня Матча всех звезд, уровня символических сборных НБА. Он не прошел полный протокол возвращения к игре, как это было бы в регулярном сезоне, но при этом он просто хочет сделать все возможное, чтобы помочь команде.
Я отдаю ему должное за то, что он вышел на площадку. Он сделал все, что мог. И он точно не причина нашего поражения".
Уильямс (1 очко, 1 передача при 2 потерях) покинул арену шестого матча, не пообщавшись с прессой.
Если «Тандер» пройдут «Сперс», первый матч финала НБА против «Никс» состоится 4 июня в Оклахоме.