Джейлен Уильямс пропустит решающий матч против «Сан-Антонио»

«Он, очевидно, не в идеальной форме, — заявил главный тренер “Тандер” Марк Дэйгнолт. — Он сам не знал, чего ожидать. Я тоже не знал. Поэтому мы просто выпустили его на площадку в ограниченной роли, чтобы посмотреть, что он может дать команде. Он игрок уровня Матча всех звезд, уровня символических сборных НБА. Он не прошел полный протокол возвращения к игре, как это было бы в регулярном сезоне, но при этом он просто хочет сделать все возможное, чтобы помочь команде.