Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Уильямс пропустит решающий матч против «Сан-Антонио»

В седьмом матче против «Сан-Антонио» «Оклахома» не сможет рассчитывать на своего звездного форварда Джейлена Уильямса.

Уильямс усугубил травму задней поверхности бедра во второй игре серии. Он пропустил третью, четвертую и пятую встречи, а в шестом матче вышел со скамейки и провел всего 10 минут в проигранном «Тандер» матче (91:118).

«Он, очевидно, не в идеальной форме, — заявил главный тренер “Тандер” Марк Дэйгнолт. — Он сам не знал, чего ожидать. Я тоже не знал. Поэтому мы просто выпустили его на площадку в ограниченной роли, чтобы посмотреть, что он может дать команде. Он игрок уровня Матча всех звезд, уровня символических сборных НБА. Он не прошел полный протокол возвращения к игре, как это было бы в регулярном сезоне, но при этом он просто хочет сделать все возможное, чтобы помочь команде.

Я отдаю ему должное за то, что он вышел на площадку. Он сделал все, что мог. И он точно не причина нашего поражения".

Уильямс (1 очко, 1 передача при 2 потерях) покинул арену шестого матча, не пообщавшись с прессой.

Если «Тандер» пройдут «Сперс», первый матч финала НБА против «Никс» состоится 4 июня в Оклахоме.