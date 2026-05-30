Генменеджер «Кливленда» Майк Гэнси — новый президент «Филадельфии»

Как сообщает Шэмс Чарания, генеральный менеджер «Кливленда» Майк Гэнси достиг соглашения о назначении на пост нового президента по баскетбольным операциям «Филадельфии». Гэнси, который с сезона-2011/12 поднялся по карьерной лестнице в руководстве «Кэвальерс», теперь получает высшую руководящую должность в Филадельфии.

Источник: Спортс‘’

Боб Майерс, четырехкратный чемпион НБА, создавший династию «Голден Стэйт», а ныне президент по спорту в Harris Blitzer Sports & Entertainment, возглавил поиск нового главы баскетбольных операций для «Сиксерс», после того как владельцы клуба приняли решение расстаться с Дэрилом Мори.

Майерс будет тесно сотрудничать с Гэнси и помогать реализовывать его видение развития организации.

Гэнси занимал пост генерального менеджера при президенте «Кливленда» Коби Олтмане с 2022 года, помогая превратить команду в претендента на высокие места в Восточной конференции.