Донован Митчелл: «Мы можем выиграть здесь титул. Можем никогда его не выиграть. Но в жизни я уже победил»

«Если бы мне тогда сказали, что почти через десять лет я буду одним из лучших игроков НБА, что буду выступать вместе с одними из лучших игроков в истории, что буду играть за одну из лучших организаций. Если бы мне сказали, что у меня будет своя именная линейка обуви, что все это будет — я бы просто не поверил. То, что может сделать для тебя баскетбол как для человека, — это нечто особенное. В этом моя жизнь. Мне позволено этим заниматься. Это детская игра, в которую мы играем, где люди празднуют, сходят с ума, освистывают и кричат. Я никогда не воспринимаю это как должное. Я люблю эту игру. Я был ребенком, который плохо учился в школе, потому что все, чего он хотел — это носиться на перемене. По сути, моя работа — это и есть перемена, понимаете? С ума сойти. Мне очень повезло, просто невероятно повезло. Мы можем выиграть здесь титул. Можем никогда его не выиграть. Но в жизни я уже победил», — сказал Митчелл.