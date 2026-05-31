Виктор Вембаньяма — MVP финала Западной конференции

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил трофей имени Мэджика Джонсона, став MVP финала Западной конференции.
За Вембаньяму проголосовали 9 из 9 членов медиа-панели, освещавшей серию.
В семи матчах против «Оклахомы» 22-летний центровой набирал в среднем 27,3 очка (48,1% с игры, 40% трехочковых), 10,9 подбора, 3,1 передачи, 1,4 перехвата и 2,7 блок-шота.