Чет Холмгрен набрал 4 очка — второй худший результат для игрока сборной НБА в седьмой игре

За 33 минуты на счету Холмгрена 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 4 штрафных), 4 подбора, 2 потери, 2 перехвата и 2 блок-шота. Во второй половине встречи центровой ни разу не бросил по кольцу.
Холмгрен показал вторую худшую результативность для игрока символической сборной НБА в седьмой игре плей-офф того же сезона, в котором игрок попал в сборную (за всю историю доступных данных — последние 50 лет).
Антитоп-5 по этому показателю:
Джейсон Кидд — 0 (2004).
Чет Холмгрен — 4 (2026).
Бэрон Дэвис — 5 (2004).
Бен Уоллес — 6 (2006).
Джон Стоктон — 6 (1994).