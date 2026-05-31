Чет Холмгрен набрал 4 очка — второй худший результат для игрока сборной НБА в седьмой игре

Звездный центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен слабо провел решающую игру серии против «Сан-Антонио» (поражение 103:111, 3−4).

За 33 минуты на счету Холмгрена 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 4 штрафных), 4 подбора, 2 потери, 2 перехвата и 2 блок-шота. Во второй половине встречи центровой ни разу не бросил по кольцу.

Холмгрен показал вторую худшую результативность для игрока символической сборной НБА в седьмой игре плей-офф того же сезона, в котором игрок попал в сборную (за всю историю доступных данных — последние 50 лет).

Антитоп-5 по этому показателю:

Джейсон Кидд — 0 (2004).

Чет Холмгрен — 4 (2026).

Бэрон Дэвис — 5 (2004).

Бен Уоллес — 6 (2006).

Джон Стоктон — 6 (1994).