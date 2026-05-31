Гилджес-Александер о необходимости перемен в «Тандер»: «Оставлю это не откуп величайшему генменеджеру всех времен»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после поражения в финале Запада от «Сан-Антонио» (103:111, 3−4) заявил, что не собирается вмешиваться в работу клубного офиса в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

«Я не буду вмешиваться. Позволю Сэму Прести, величайшему генеральному менеджеру всех времен, делать свою работу, оставлю это ему на откуп», — произнес канадец с улыбкой.

Действующий MVP также отдал должное сопернику.

«Сегодня они были лучше нас, от стартового спорного до финальной сирены. Каждый раз, когда мы пытались перехватить инициативу, взять игру под свой контроль, следовал ответ. Зачастую это были очень непростые попадания. Так что да, они сегодня были лучше. Заслуженная победа», — констатировал Гилджес-Александер.