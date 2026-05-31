Дилан Харпер: «Всегда мечтал сыграть в “Мэдисон Сквер Гарден” в финале НБА. Получилось в первый же год»

Новичок «Сперс» Дилан Харпер оценил расклад сил перед финальной серией НБА против «Никс».

Источник: Спортс‘’

"Нас ждет захватывающее противостояние. Они обыграли нашу команду в финале Кубке НБА. Не дали нам победить. Мы ответили домашней победой в напряженной игре.

В общем, будет отличная серия. И для меня всегда было мечтой сыграть в «Мэдисон Сквер Гарден» в финале НБА. Получилось в первый же год. Я определенно ценю то, что происходит.

Филиппинская дуэль в финале? Для меня большая честь представлять Филиппины, откуда я родом. Можно сказать, мы с Джорданом Кларксоном отлично справляемся с этой задачей. Но, конечно, все мое внимание на предстоящей серии, на матчах против «Никс» в решающей серии", — заявил Харпер.