Кевин О’Коннор: «Если Холмгрен не может защищаться против Вембаньямы и не дает вклада в атаке — руководству “Оклахомы” стоит обсудить его будущее»

«Это не преувеличение — задаваться вопросами о том, насколько Чет Холмгрен подходит “Оклахоме”. Он попросту не может защищаться против Вембаньямы, а в атаке выглядел испуганным. Потерянные передачи, неловкие моменты, падения. И даже когда Вембаньяма не оказывал давления, он выглядел неспособным набирать очки против других защитников “Сперс”. Было наглядно видно, насколько плохо он себя проявил.
И это не впервые. Чет также провалил атакующую игру против «Индианы» в прошлогоднем финале НБА. Сейчас у него 30% реализации трехочковых за 48 матчей плей-офф в карьере. Нет никаких признаков того, что он может создавать бросок самостоятельно, а его бросок и завершение атак в плей-офф не переносятся с регулярного сезона. Сейчас его максимальный контракт вот-вот вступит в силу, и вполне разумно обсуждать, должен ли Чет оставаться частью долгосрочного плана.
Я не говорю, что ответ однозначно «нет». Чет занял второе место в голосовании за лучшего защитного игрока года — и не просто так. Он отличный универсальный защитник и по ходу серии все еще делал полезные действия в обороне. Ему всего 24 года, так что есть пространство для роста в атаке. Но «Сан-Антонио» — главный соперник «Оклахомы», а Виктор Вембаньяма — игрок, через которого им придется проходить ради второго титула. И если Чет не может защищаться против Вембаньямы и не дает нужного вклада в атаке, руководству «Оклахомы» как минимум стоит обсудить его будущее в команде«, — написал О’Коннор.
Чет Холмгрен набрал 4 очка — второй худший результат для игрока сборной НБА в седьмой игре.