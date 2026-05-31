Кевин О’Коннор: «Если Холмгрен не может защищаться против Вембаньямы и не дает вклада в атаке — руководству “Оклахомы” стоит обсудить его будущее»

Я не говорю, что ответ однозначно «нет». Чет занял второе место в голосовании за лучшего защитного игрока года — и не просто так. Он отличный универсальный защитник и по ходу серии все еще делал полезные действия в обороне. Ему всего 24 года, так что есть пространство для роста в атаке. Но «Сан-Антонио» — главный соперник «Оклахомы», а Виктор Вембаньяма — игрок, через которого им придется проходить ради второго титула. И если Чет не может защищаться против Вембаньямы и не дает нужного вклада в атаке, руководству «Оклахомы» как минимум стоит обсудить его будущее в команде«, — написал О’Коннор.