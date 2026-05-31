Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Уильямс: «Мы бы выиграли серию против “Сан-Антонио”, если бы я играл»

Джейлен Уильямс поделился впечатлениями от серии против «Сан-Антонио», отметив, что стиль игры соперника во многом похож на игру «Оклахомы».

Источник: Спортс‘’

"Складывалось ощущение, будто мы играем против какой-то версии себя. Даже вчера, когда я смотрел их игру, было видно: те рывки, которые делают они, мы делаем точно такие же. Поэтому странно быть по другую сторону, но это и вдохновляет. Мы не избегаем конкуренции.

Меня сильно расстраивало, что я не смог сыграть в этой серии, потому что такие противостояния делают тебя лучше — неважно, играешь ты хорошо или плохо. Просто выходить на площадку и бороться. Команды, которые так играют, всегда делают друг друга лучше. Так что обидно, что я не смог поучаствовать.

Мог ли я изменить исход противостояния? Я не люблю гипотетические рассуждения — это ничего не решает в текущей ситуации. Но если отвечать на вопрос, да, думаю, я мог бы повлиять. Мы довели серию до седьмого матча без меня на паркете. Я не думаю, что сделал бы нас хуже. Вот такой мой ответ", — сказал Уильямс на итоговой пресс-конференции.

Форвард «Оклахомы» пропустил большую часть серии против «Сан-Антонио» из-за травмы задней поверхности бедра.