Джейлен Уильямс: «Мы бы выиграли серию против “Сан-Антонио”, если бы я играл»

"Складывалось ощущение, будто мы играем против какой-то версии себя. Даже вчера, когда я смотрел их игру, было видно: те рывки, которые делают они, мы делаем точно такие же. Поэтому странно быть по другую сторону, но это и вдохновляет. Мы не избегаем конкуренции.
Меня сильно расстраивало, что я не смог сыграть в этой серии, потому что такие противостояния делают тебя лучше — неважно, играешь ты хорошо или плохо. Просто выходить на площадку и бороться. Команды, которые так играют, всегда делают друг друга лучше. Так что обидно, что я не смог поучаствовать.
Мог ли я изменить исход противостояния? Я не люблю гипотетические рассуждения — это ничего не решает в текущей ситуации. Но если отвечать на вопрос, да, думаю, я мог бы повлиять. Мы довели серию до седьмого матча без меня на паркете. Я не думаю, что сделал бы нас хуже. Вот такой мой ответ", — сказал Уильямс на итоговой пресс-конференции.
Форвард «Оклахомы» пропустил большую часть серии против «Сан-Антонио» из-за травмы задней поверхности бедра.