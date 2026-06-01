Лугенц Дорт: «Моя главная цель — остаться в “Оклахоме”

Лугенц Дорт заявил о желании продолжить карьеру в «Оклахоме» и отметил, что считает клуб и город своим домом.

Источник: Спортс‘’

"Очевидно, этот разговор о контракте состоится. Пока он еще не произошел. Мы только вчера проиграли. У меня большое доверие к этой организации и к Сэму (Прести). Я очень благодарен за все, что он сделал для меня до этого момента, и, конечно, я хочу остаться здесь.

Эта организация и этот город действительно сформировали меня как человека и как игрока. Поэтому разговор обязательно состоится, и моя главная цель — остаться здесь. Я чувствую себя здесь как дома", — отметил канадский баскетболист.

Контракт Дорта включает опцию команды на следующий сезон в размере 18,2 млн долларов.