НБА вернула изображение Кубка Лэрри О’Брайена на паркеты финальных матчей

НБА в своих соцсетях поделилась изображениями того, как будут выглядеть площадки финальной серии между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком».

В центр паркета вернули Кубок Лэрри О’Брайена, который вручается победителю финала. Также возвращается логотип The Finals — он появится по обе стороны площадки.

Последний раз изображение с трофеем использовалось в финале 2009 года между «Лейкерс» и «Орландо». Надпись The Finals и логотип финала в последний раз появлялись на площадке во время финала 2014 года между «Сперс» и «Хит».

В последние годы болельщики в соцсетях жаловались на то, что паркет финала лишен праздничной атмосферы. Лига заказывает альтернативные площадки для Кубка НБА, и некоторые фанаты открыто недоумевали из-за отсутствия единообразия: специальные паркеты для внутрисезонного турнира — но никакой особой разметки для финала.

Серия между «Сперс» и «Никс» стартует 4 июня матчем в Сан-Антонио.