Шэй Гилджес-Александер: «Тот Чет, который у нас есть сегодня, — это худшая версия Чета Холмгрена, которая у нас когда-либо будет»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился мыслями о своем одноклубнике центровом Чете Холмгрене.

"Нам нужен Чет Холмгрен. До того, как Чет здесь появился, мы не были теми, кто мы есть сегодня. Когда он в своей лучшей форме — мы в своей лучшей форме.

Я не буду говорить с ним о том, что нужно делать в межсезонье. Не думаю, что это необходимо. Тот Чет, который у нас есть сегодня, — это худшая версия Чета Холмгрена, которая у нас когда-либо будет. И я говорю о нем так буквально каждый раз, потому что точно знаю, что он станет лучше", — сказал Гилджес-Александер.

За серию финала Запада против «Сперс» Холмгрен набирал в среднем 10,7 очка (51% с игры, 27,3% из-за дуги), 7,1 подбора и 1,1 блок-шота.