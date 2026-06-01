Руководитель клуба с Запада: «Если вы “Лейкерс”, то в очереди за Лугенцем Дортом вы должны быть в первых рядах»

«Я думаю, если вы “Лейкерс”, то в очереди за Лугенцем Дортом вы должны быть в первых рядах. Это тот игрок, который может прийти и полностью изменить вашу защиту на периметре.
Он обязателен к приобретению, если они могут его получить. Это было их проблемой так долго. Если у тебя есть Лука, тебе нужны игроки с трехочковым и защитой, а Дорт здесь на ином уровне", — сказал управленец.
На следующий сезон в контракте Дорта прописана опция команды на 18,2 млн долларов.
В завершившемся для «Тандер» плей-офф 27-летний форвард набирал в среднем 5,5 очка, 2,7 подбора и 1,3 передачи при 36,6% с игры и 30,8% из-за дуги.