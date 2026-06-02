Против Вембаньямы «Оклахома» сокращает количество бросков из-под кольца на 35%

Когда Вембаньяма находится на площадке, «Тандер» совершают на 35% меньше бросков из-под кольца на 100 владений по сравнению с периодами без него. Для сравнения, у «Нью-Йорка» этот показатель составляет −5%, тогда как средний по лиге: −15%.
По эффективности также фиксируется спад: у «Оклахомы» −7% по EFG%, у «Нью-Йорка» −3%, в среднем по НБА −9%.
Похожая тенденция наблюдается и в «краске». Против Вембаньямы «Оклахома» снижает частоту бросков внутри трехсекундной зоны на 22%, тогда как у «Нью-Йорка» этот показатель составляет −3%, а средний по лиге: −10%. При этом качество атак также ухудшается: «Оклахома» −8% по EFG%, «Нью-Йорк» −18%, лига −12%.
Если рассматривать все броски в целом, картина становится менее однозначной. Объем попыток практически не снижается, а в среднем по лиге даже фиксируется рост (+3%). Однако эффективность атак заметно падает: у «Оклахомы» −13% по EFG%, у «Нью-Йорка» −6%, по НБА в целом −9%.