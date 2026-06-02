«Лиллард бросает с центра площадки, и в следующей атаке Марио делал то же самое». Юсуф Нуркич объяснил, почему Хезоня не смог раскрыться в НБА

"На мой взгляд, и я правда очень его уважаю как человека: если не позволять ему играть в свой баскетбол, ты получаешь лишь половину того игрока, которым он может быть. У него пропадает мотивация, исчезает желание, и он сразу раздражается, как только ты ему что-то говоришь.
Лиллард мог бросить из центра площадки, а в следующей атаке Хезоня делал такой же бросок. Я ему говорил: «Хези, без обид, но так нельзя. Если ты бросаешь такие мячи — хотя бы попади». А он отвечал: «Но он же тоже так бросил». Я говорил: «Да, но это Лиллард, брат. Это другое».
При его габаритах он может делать все что угодно. На тренировках он доминировал. Но в играх от него ожидали, что он будет вписываться в систему, а не играть по-своему и выходить за рамки схем. Для него это было практически невозможно — и он сам это понимает лучше всех.
К нам даже подходили и говорили: «Тебе нужно поговорить с твоим другом». Я отвечал: «Ребята, это так не работает, это бесполезно». Он всегда был невероятным талантом, по-настоящему уникальным игроком«, — рассказал Нуркич в подкасте X&O"s Chat.
Марио Хезоня был выбран «Орландо» под 5-м номером драфта НБА 2015 года. В НБА он провел пять сезонов, выступая за «Мэджик», «Никс» и «Трэйл Блэйзерс», суммарно сыграв 336 матчей в лиге.