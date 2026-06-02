Юсуф Нуркич: «В “Портленде” Кармело Энтони постоянно опаздывал, тренер ничего не мог сделать — это было забавно»

"У нас был правильный настрой, и начиналось все с Дэмиана Лилларда. Он был настоящим лидером и вел за собой примером. Он мог быть громким, но всегда показывал личный пример, будь то тренировка или перелет — этот парень никогда не опаздывал.
У нас никогда не было проблем в раздевалке. Каждый, кто приходил через обмены, должен был вписаться в систему. Пока не пришел Кармело (Энтони). Он как будто выбивался из системы, потому что постоянно опаздывал, пропускал почти все собрания. Тренер Стоттс не хотел, чтобы кто-то опаздывал, правил у него было немного, но этому он следовал неукоснительно.
Кармело постоянно говорил: «Мне никто не сказал». Если тренировка была в 10, он мог прийти в 10:45, потому что, по его словам, ему не сказали точное время. Он совсем не плохой человек — наоборот, далеко нет. У него просто было такое гибкое отношение, и тренер ничего не мог с этим поделать, что делало ситуацию еще более забавной. Потом мы уже шутили: «Где Кармело?» Но на самом деле никаких проблем не было", — подытожил Нуркич.