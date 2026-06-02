Юсуф Нуркич: «В “Портленде” Кармело Энтони постоянно опаздывал, тренер ничего не мог сделать — это было забавно»

Кармело постоянно говорил: «Мне никто не сказал». Если тренировка была в 10, он мог прийти в 10:45, потому что, по его словам, ему не сказали точное время. Он совсем не плохой человек — наоборот, далеко нет. У него просто было такое гибкое отношение, и тренер ничего не мог с этим поделать, что делало ситуацию еще более забавной. Потом мы уже шутили: «Где Кармело?» Но на самом деле никаких проблем не было", — подытожил Нуркич.