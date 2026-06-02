Член Зала славы Рик Адельман скончался в возрасте 79 лет

Рик Адельман проработал в НБА 29 лет, из них 23 года в качестве главного тренера. Он одержал 1042 победы, что является десятым показателем в истории лиги. Только четыре других тренера — Пэт Райли, Грегг Попович, Джерри Слоан и Джордж Карл — провели больше игр и имели лучший процент побед, чем Адельман, который дважды выводил «Портленд» в финал НБА, а также был главным тренером «Сакраменто», «Хьюстона», «Миннесоты» и «Голден Стэйт».