Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член Зала славы Рик Адельман скончался в возрасте 79 лет

Рик Адельман, член Зала славы, отыгравший семь сезонов в НБА, а затем ставший одним из самых побеждающих тренеров в истории лиги, скончался, сообщила Ассоциация тренеров НБА.

Адельману, отцу главного тренера «Денвера» Дэвида Адельмана, было 79 лет. Причина смерти не была названа.

Рик Адельман проработал в НБА 29 лет, из них 23 года в качестве главного тренера. Он одержал 1042 победы, что является десятым показателем в истории лиги. Только четыре других тренера — Пэт Райли, Грегг Попович, Джерри Слоан и Джордж Карл — провели больше игр и имели лучший процент побед, чем Адельман, который дважды выводил «Портленд» в финал НБА, а также был главным тренером «Сакраменто», «Хьюстона», «Миннесоты» и «Голден Стэйт».