«Оклахома» не планирует обмен Чета Холмгрена этим летом (Макман)

В этом сезоне Чет набирал в среднем 17,1 очка, 8,9 подбора и 1,9 блок-шота за игру, получив вызов на Матч всех звезд, войдя в третью символическую сборную НБА и в первую команду защитников. После этого Холмгрен неудачно проявил себя в финале Западной конференции против «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, что породило разговоры о необходимости усиливать позицию.