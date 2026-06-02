Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Кущенко об отстранении российских клубов: «Посмотрите на теннис — там российские спортсмены играют. Это двойные стандарты»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал свое мнение об отстранении российских клубов от участия в Евролиге.

Источник: Спортс‘’

"Это вопрос не спортивный, а политический. Очень странно, когда политика вмешивается в спорт.

Евролига — коммерческое соревнование, но российским клубам не разрешают выступать. Посмотрите на теннис — там российские спортсмены играют. Это двойные стандарты. Это очень плохо влияет на спорт и конкуренцию. В Единой лиге мы пытаемся поддерживать высокий уровень, ожидая момента, когда сможем вернуться.

Они даже никогда официально не объявляли причину, по которой российские клубы были исключены. Менеджмент ЦСКА участвует во всех собраниях Евролиги, так как они крупные акционеры. И каждый раз, когда голосуют за возвращение российских клубов, результат 6 против 5 — не в нашу пользу", — сказал Кущенко.