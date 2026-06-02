Джамала Мюррэя и Эндрю Уиггинса не будет в составе сборной Канады на чемпионат мира и Олимпиаду по решению тренера

Мужская баскетбольная сборная Канады объявила список игроков — во главе с двукратным MVP НБА Шэм Гилджес-Александером, — которые войдут в предварительный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2027 года и летние Олимпийские игры 2028 года.

К Гилджес-Александеру присоединятся несколько других игроков НБА, включая его одноклубника по «Тандер» Лугенца Дорта, Ар Джей Барретта («Рэпторс»), Диллона Брукса («Санз»), Беннедикта Матурина («Клипперс») и Никила Александер-Уокера («Хоукс»).

Заметными стали отсутствие звезды «Денвера» Джамала Мюррэя и форварда «Майами» Эндрю Уиггинса, которые теперь не войдут в состав ни на чемпионат мира, ни на Олимпиаду.

Согласно новым правилам, установленным главным тренером Горди Хербертом (первый год на посту), любой игрок, который не может взять на себя трехлетние обязательства в период подготовки к чемпионату мира 2027 года и Олимпиаде Лос-Анджелесе, не будет включен в национальную команду на эти турниры.

«Если парни не берут на себя обязательства этим летом, то они вне команды», — заявил Херберт.

Канада не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх 2024 года, выбыв в четвертьфинале после поражения от Франции, но стала обладателем бронзы на чемпионате мира 2023 года.

Квалификационные матчи к чемпионату мира начнутся в следующем месяце: Канада сыграет с Пуэрто-Рико и Ямайкой в Онтарио.