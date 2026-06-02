«Даллас» достиг соглашения по месту строительства новой арены. Работы планируется завершить к 2031 году

В понедельник «Мэверикс» объявили, что соглашение касается 42 акров на месте бывшего торгового центра примерно в 16 километрах к северу от центра города. Снос торгового центра Valley View Mall на севере Далласа был завершен три года назад.
Команда также рассматривала участок в центре города, на месте нынешнего здания мэрии. Городской совет Далласа активно обсуждает вопрос о реконструкции или замене этого здания.
Генеральный директор «Мэверикс» Рик Уэлтс отметил, что клуб хотел бы урегулировать вопрос с потенциальным участком к июлю, чтобы вовремя начать и завершить строительство новой арены к 2031 году, когда истечет срок аренды American Airlines Center.