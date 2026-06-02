Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соучредитель Aspiration приговорен к 14 годам тюремного заключения. У компании были контракты с «Клипперс» и Ленардом

Федеральный суд приговорил соучредителя компании Aspiration Джозефа Сэнберга к 14 годам тюремного заключения. Обанкротившаяся компания ранее оказалась в центре расследования НБА из-за подозрительной связи с «Клипперс» и лидером команды Каваем Ленардом.

Источник: Спортс‘’

Сэнберг признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Прокуратура заявила, что он обманул инвесторов и кредиторов на 248 миллионов долларов, незаконно получая кредиты, подделывая банковские и брокерские выписки и скрывая тот факт, что он являлся источником части дохода, учтенного компанией. По каждому пункту обвинения предусматривалось максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Федеральная прокуратура требовала тюремного заключения сроком на 18 лет, в то время как главный адвокат Сэнберга, Марк Мукасей, утверждал, что тюремное заключение было бы «слишком суровым» наказанием.

В сентябре 2021 года компания Aspiration объявила о заключении 23-летнего рекламного контракта с «Клипперс» на сумму 300 миллионов долларов, а в апреле 2022 года — о сделке со звездой клуба Каваем Леонардом на 28 миллионов долларов. Журналист Пабло Торре, ссылаясь на внутренние документы и интервью с неназванным сотрудником Aspiration, сообщил, что спонсорский контракт Ленарда с компанией был заключен с целью обойти потолок зарплат в НБА, что побудило лигу начать расследование.

Владелец «Клипперс» Стив Балмер, инвестировавший в Aspiration 60 миллионов долларов собственных средств, отрицал, что знал о сделке Ленарда или что давал компании указание заключить ее.