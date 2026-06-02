«Какого черта ты творишь, этот чувак с трехи бросает 32%!» Леброн Джеймс накричал на Андре Драммонда, удивив его знаниями о соперниках

"Леброн — один из умнейших парней, с которыми я играл. Следит за всеми деталями, знает скаутские отчеты по соперникам досконально.
Помню один матч. Я слишком стянулся в угол на подстраховку, а Леброн мне: «Какого черта ты творишь, этот чувак с трехи бросает 32%!» Я такой: «Да откуда ты знаешь, какие у кого проценты попаданий?».
Тот чувак тогда промазал, и я такой: «Окей, мне нужно начать обращать внимание на аналитику». Потому что Леброн знает ее всю. Суперумный и суперзабавный парень, с которым весело проводить время", — сказал центровой.
Драммонд и Джеймс играли вместе за «Лейкерс» в сезоне-2020/21, который закончился вылетом в первом раунде плей-офф от «Финикса».