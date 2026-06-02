Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какого черта ты творишь, этот чувак с трехи бросает 32%!» Леброн Джеймс накричал на Андре Драммонда, удивив его знаниями о соперниках

Центровой «Филадельфии» Андре Драммонд поделился историей из времен своих выступлений за одну команду со звездным форвардом Леброном Джеймсом.

Источник: Спортс‘’

"Леброн — один из умнейших парней, с которыми я играл. Следит за всеми деталями, знает скаутские отчеты по соперникам досконально.

Помню один матч. Я слишком стянулся в угол на подстраховку, а Леброн мне: «Какого черта ты творишь, этот чувак с трехи бросает 32%!» Я такой: «Да откуда ты знаешь, какие у кого проценты попаданий?».

Тот чувак тогда промазал, и я такой: «Окей, мне нужно начать обращать внимание на аналитику». Потому что Леброн знает ее всю. Суперумный и суперзабавный парень, с которым весело проводить время", — сказал центровой.

Драммонд и Джеймс играли вместе за «Лейкерс» в сезоне-2020/21, который закончился вылетом в первом раунде плей-офф от «Финикса».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше