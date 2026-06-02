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Велимир Перасович: «ЦСКА был гораздо сильнее и не оставил нам шансов»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (63:91) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Источник: Спортс‘’

— В первую очередь поздравляю ЦСКА. За исключением первой четверти, хозяева были гораздо сильнее и не оставили нам шансов. С самого начала они играли жестко, а наша реакция была плохой. Сегодня мы допустили много ошибок. Нужно проанализировать матч и улучшить свою игру, чтобы составить конкуренцию ЦСКА в финальной серии.

— Что произошло с УНИКСом после первой четверти?

— Причина — в жесткости. Соперники начали действовать агрессивнее и интенсивнее. У нас нет такого игрока, как Тримбл, который способен забивать очень сложные броски в ключевые моменты. Когда один игрок набирает 20 очков за 12 минут, другим становится гораздо легче. Сегодня Мело сделал почин, и остальные заиграли более уверенно.

— Возможно ли появление на паркете Дайшон Пьера в финальной серии?

— Сложно сказать. У Пьера мышечная травма, и мы продолжаем наблюдать за его состоянием здоровья. Прогноз по возвращению данный момент: скорее нет, чем да.

— Согласны, что ЦСКА тактически очень хорошо подготовился к первому матчу финальной серии?

— Безусловно, все команды проводят тактическую подготовку. Но сегодня мы не увидели ничего, что стало бы для нас неожиданностью. ЦСКА всегда проповедует примерно одинаковый баскетбол — с высокой энергией и атлетизмом, — отметил главный тренер казанцев.

Следующий матч серии пройдет 4 июня в Москве.