Велимир Перасович: «ЦСКА был гораздо сильнее и не оставил нам шансов»

— В первую очередь поздравляю ЦСКА. За исключением первой четверти, хозяева были гораздо сильнее и не оставили нам шансов. С самого начала они играли жестко, а наша реакция была плохой. Сегодня мы допустили много ошибок. Нужно проанализировать матч и улучшить свою игру, чтобы составить конкуренцию ЦСКА в финальной серии.